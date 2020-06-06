Doğanşehir'de Kuru Fasulye yaygınlaştırılıyor
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Doğanşehir'de Kuru Fasulye yaygınlaştırılıyor

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde Göksun çeşidi ile iki yeni çeşit Kuru Fasulye tohumu ekimi yapıldı.

Doğanşehir'de Kuru Fasulye yaygınlaştırılıyor
06.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:17

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde Göksun çeşidi ile iki yeni çeşit Kuru Fasulye tohumu ekimi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ekilmedik üretim yapılmayan tarım arazisi bırakmamak, yeni milli tohum çeşitlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması, ayrıca yeni üretim tekniklerinin çiftçilere ulaştırılması amacıyla Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesinde 12 dekarlık alanda üç çeşit yerli kuru fasulye ekimi gerçekleştirildi.

Yapılan ekim çalışmasına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Sülü ve teknik personeller katıldı.

Fasulye dikimi faaliyet kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit yaptığı açıklamada, "İlimiz Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesinde bulunan 12 dekarlık araziye Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve tescil edilen Göksun çeşidi ile iki yeni çeşit hat Kuru Fasulye Tohumu teknik personellerimiz tarafından uygun görülen arazide ekim öncesi gerekli tüm çalışmalar yapılarak Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 5 kg bakteri de ekim öncesi tohuma aşılanarak ekim gerçekleştiriyoruz. Tohum, gübre ve ekim bedellerinin tamamı Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanmış olup, projenin takibi kurumumuzca yapılacaktır" dedi.

Bakteri aşılanmasının gerek nodül gelişimi gerekse verim bakımından olumlu artış sağlaması için bu yeni uygulamanın bölge üreticilerine ulaştırmanın olumlu sonuçlar doğuracağını ve takibinin yapılacağını belirten Macit, Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve verim artırıcı faaliyetler ile bölgeye uygun görülen tohum çeşitleri ile üretim çalışmalarına devam edileceğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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