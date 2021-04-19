Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu

Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kanser tedavisi görürken yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın ölümü görev yaptığı adliyede büyük üzüntüye neden oldu.

Kanser tedavisi görürken yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın ölümü görev yaptığı adliyede büyük üzüntüye neden oldu.

Bir süredir kanser tedavisi için Konya'da bulunan ve kaldığı hastanede Covid-19 salgınına yakalanan 28 yaşındaki Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın vefatı görev yaptığı Doğanşehir Adliyesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. Sabah mesaiye gelen Savcı Boyalı'nın mesai arkadaşları, görev yaptığı odaya çiçekler bıraktı. Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar da vefat eden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı için taziye mesajı yayımladı. Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın 2019 yılının haziran ayında Doğanşehir'e atandığını anımsatan Başsavcı Acar, "Kendisiyle çalışma fırsatı bulduğumuz süre içerisinde davranışları ile hepimize örnek bir duruş sergilemiştir. 10 Mart 2021 tarihinde memleketi Konya'da kendisine lösemi teşhisi konulmuş olup, ivedilikle kemoterapi tedavisine başlanılmıştır. 15 Mart 2021 tarihinde ülkemizde ve dünyada yayılan Covid-19 salgınına yakalanmış, 27 Mart'ta entübe olmuş ve vermiş olduğu yaşam mücadelesini 18 Nisan'da kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı
Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:03:01. #1.16#

title