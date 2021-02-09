Doğanşehir'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Malatya'da Doğanşehir Kaymakamlığının koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan bağışı yapan vatandaşlara Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu tarafından yemek ikram edildi.

Kaymakamlık olarak Türk Kızılay ile birlikte kan bağışı organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren Köroğlu, "Kamu personelleri ile vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. İşin açıkçası bizi çok duygulandırdı." dedi.

Köroğlu, saat 24.00'e kadar kan bağışının süreceğini aktararak, kampanya kapsamında 1001 ünite kan toplayarak önemli bir başarıya imza atmak istediklerini söyledi.

Köroğlu, kan bağışında bulunan kamu personelleri ile vatandaşlara teşekkür ederek, "Sağlık durumu yerinde olan personellerimize rica ettik, onlar da kan bağışında bulundu. Unutmamak gerekiyor ki kan bir gün herkese lazım olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın