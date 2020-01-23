Doğanşehir'de kan bağışı kampanyası
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Doğanşehir'de kan bağışı kampanyası

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

23.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:38
Doğanşehir'de kan bağışı kampanyası

'nın ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Doğanşehir Belediyesi ve Türk 'ı Malatya Şubesi işbirliğiyle belediye binası önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanya kampanyasında 85 ünite kan toplandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,ilçede geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyasıyla Türk Kızılay'ını desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Küçük, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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