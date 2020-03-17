Doğanşehir'de jandarma personeline koronavirüs eğitimi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma personeline koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim verildi.
17.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:52
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma personeline koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim verildi.
Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim düzenlendi.
Eğitimde koronavirüs belirtileri, korunma yolları ve virüse karşı alınacak tedbirler ele alındı.
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Kaynak: AA