Doğanşehir'de belediye başkanlığı için seçim yapılacak Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye başkanlığı için seçim yapılacak.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye başkanlığı için seçim yapılacak.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Malatya Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve 9159 sayılı yazıları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında yarın saat 14.00'de Doğanşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı seçimi yapmak üzere toplanılacaktır." denildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 18 Haziran Perşembe günü geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA