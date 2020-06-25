Doğanşehir'de Başkanlık seçimi 26 Haziran'da yapılacak
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Doğanşehir'de Başkanlık seçimi 26 Haziran'da yapılacak

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Belediye Başkanlığı seçimi 26 Haziran Cuma günü yapılacak.

Doğanşehir'de Başkanlık seçimi 26 Haziran'da yapılacak
25.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:08

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Belediye Başkanlığı seçimi 26 Haziran Cuma günü yapılacak.

Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün (78) 18 Haziran tarihinde kalp krizinden vefat etmesi nedeniyle Doğanşehir İlçe Belediye Meclisinin toplantı düzenleyerek, yerel seçimlere kadar görevi sürdürecek ilçe belediye başkanını belirleyecek.

Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,.

"Malatya Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürlüğünün 24 Haziran 2020 tarih ve 9159 sayılı yazıları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında 26 Haziran 2020 tarihinde Saat: 14: 00'da Doğanşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Meclis Toplantı Salonunda Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Seçimi yapmak üzere toplanılacaktır.

Doğanşehir İlçe Belediye Meclis Üyelerine ilanen duyurulur" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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