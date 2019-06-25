Doğanşehir'de ambar yangını

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin ambarında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde Hüseyin Alpdoğan'a ait evin ambarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında ambardaki tütün ve odunlar zarar gördü.

Yangın sırasında sinir krizi geçiren vatandaşlara 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, olay yerinde incelemelerde bulunarak, ambar sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA