Doğanşehir'de ağaçlandırmaya ağırlık verilecek
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Doğanşehir'de ağaçlandırmaya ağırlık verilecek

09.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:54
Doğanşehir'de ağaçlandırmaya ağırlık verilecek

TEMA Vakfı, Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde de çalışmalarına başladı.

TEMA Vakfı, Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde de çalışmalarına başladı.Doğanşehir ilçesinde ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilecek.

TEMA Vakfı Malatya Doğanşehir İlçe Sorumluluğu ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracak.

Doğanşehir'in İlçe Sorumlusu olarak göreve başlayan Serkan Yılmaz, TEMA Vakfı'nı temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirterek, "Bugün ülke genelinde 900 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı'nı ilçemizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. İl Temsilciliği ekibimizi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmalarımızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz" dedi. - MALATYA

Doğanşehir'de ağaçlandırmaya ağırlık verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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