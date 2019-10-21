Doğanşehir Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

21.10.2019 16:56

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı yaparak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı aldı.

Doğanşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Vahap Küçük başkanlığında olağanüstü toplanarak, TSK'ye destek amacıyla karar aldı.



Küçük, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek, TSK'ye destek amacıyla hazırlanan maddeyi okudu.

Gündem maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozmak ve bekamızı güvence altına almak için yapılan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu gerekçe ile Doğanşehir Belediyesi Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz."

Belediye Meclisi önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

Küçük, daha sonra beraberinde belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçe merkezindeki esnafa Türk Bayrağı dağıtarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kaynak: AA