Doğanşar köyleri su sayacı montaj ve temini ihalesi

Doğanşar köyleri su sayacı montaj ve temini ihalesiDoğanşar İlçesi Alan, Alazlı, Aslantaş, Avcıçayı, Başekin, Beşağaç, Boyalı, Çalıcı, Çatpınar, Darıkol, Ekinciler, Eskiköy, Göçüköy, İçdere, Tavza, Karkın, Kıpçak, Kozağaç, Kozlu, Okçulu, Ortaköy, Sarısuvat, Söbüler, Ütük, Yavşancık ve...

Doğanşar köyleri su sayacı montaj ve temini ihalesiDoğanşar İlçesi Alan, Alazlı, Aslantaş, Avcıçayı, Başekin, Beşağaç, Boyalı, Çalıcı, Çatpınar, Darıkol, Ekinciler, Eskiköy, Göçüköy, İçdere, Tavza, Karkın, Kıpçak, Kozağaç, Kozlu, Okçulu, Ortaköy, Sarısuvat, Söbüler, Ütük, Yavşancık ve Yeşilçukur Köylerine 489 adet Su Sayacı Takılması ve Temini İşi13. 08. 2021 15. 00

Kaynak: Habermetre