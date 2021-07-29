Doğanşar köyleri su sayacı ihalesi
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Doğanşar köyleri su sayacı ihalesi

Doğanşar köyleri su sayacı ihalesi
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Doğanşar köyleri su sayacı ihalesiAlan, Alazlı, Aslantaş, Avcıçayı, Başekin, Beşağaç, Boyalı, Çalıcı, Çatpınar, Darıkol, Ekinciler, Eskiköy, Göçüköy, İçdere, Tavza, Karkın, Kıpçak, Kozağaç, Kozlu, Okçulu, Ortaköy, Sarısuvat, Söbüler, Ütük, Yavşancık ve Yeşilçukur Köylerine 489 adet Su...

Doğanşar köyleri su sayacı ihalesiAlan, Alazlı, Aslantaş, Avcıçayı, Başekin, Beşağaç, Boyalı, Çalıcı, Çatpınar, Darıkol, Ekinciler, Eskiköy, Göçüköy, İçdere, Tavza, Karkın, Kıpçak, Kozağaç, Kozlu, Okçulu, Ortaköy, Sarısuvat, Söbüler, Ütük, Yavşancık ve Yeşilçukur Köylerine 489 adet Su Sayacı Takılması ve Temini İşi.

Kaynak: Habermetre

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