Doğanşar köyleri su sayacı ihalesi
Doğanşar köyleri su sayacı ihalesiAlan, Alazlı, Aslantaş, Avcıçayı, Başekin, Beşağaç, Boyalı, Çalıcı, Çatpınar, Darıkol, Ekinciler, Eskiköy, Göçüköy, İçdere, Tavza, Karkın, Kıpçak, Kozağaç, Kozlu, Okçulu, Ortaköy, Sarısuvat, Söbüler, Ütük, Yavşancık ve Yeşilçukur Köylerine 489 adet Su...
Doğanşar köyleri su sayacı ihalesiAlan, Alazlı, Aslantaş, Avcıçayı, Başekin, Beşağaç, Boyalı, Çalıcı, Çatpınar, Darıkol, Ekinciler, Eskiköy, Göçüköy, İçdere, Tavza, Karkın, Kıpçak, Kozağaç, Kozlu, Okçulu, Ortaköy, Sarısuvat, Söbüler, Ütük, Yavşancık ve Yeşilçukur Köylerine 489 adet Su Sayacı Takılması ve Temini İşi.
Kaynak: Habermetre