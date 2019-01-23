Doğanşar Kaymakamı'ndan Köy Ziyareti
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde Kaymakam Ahmet Solmaz, köy ziyaretinde bulundu.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde Kaymakam Ahmet Solmaz, köy ziyaretinde bulundu.
İçdere köyünde yaşayan Yılmaz Özay'ın evini ziyaret eden Solmaz, burada aile üyeleriyle bir süre sohbet etti. Kaymakam Solmaz, ailenin genel durumu hakkında bilgi aldı.
Solmaz, köylerde yaşayan aileleri zaman zaman ziyaret ettiğini ve ailelerin varsa sorunlarını çözmeye yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
Evdeki çocuklarla bir süre ilgilenip onlara hediyeler veren Solmaz, köy halkının da sorunlarını dinledi.
Kaynak: AA