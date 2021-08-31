Doğanşar İlçesi Köylerine 300 Adet Su Sayacı Takılması ve Temini İşi

Doğanşar İlçesi Köylerine 300 Adet Su Sayacı Takılması ve Temini İşiSivas İli Doğanşar İlçesi Alan, Alazlı, Aslantaş, Avcıçayı, Başekin, Beşağaç, Boyalı, Çalıcı, Çatpınar, Darıkol, Ekinciler, Eskiköy, Göçüköy, İçdere, Tavza, Karkın, Kıpçak, Kozağaç, Kozlu, Okçulu, Ortaköy, Sarısuvat, Söbüler,...

Doğanşar İlçesi Köylerine 300 Adet Su Sayacı Takılması ve Temini İşiSivas İli Doğanşar İlçesi Alan, Alazlı, Aslantaş, Avcıçayı, Başekin, Beşağaç, Boyalı, Çalıcı, Çatpınar, Darıkol, Ekinciler, Eskiköy, Göçüköy, İçdere, Tavza, Karkın, Kıpçak, Kozağaç, Kozlu, Okçulu, Ortaköy, Sarısuvat, Söbüler, Ütük, Yavşancık ve Yeşilçukur Köylerine 300 adet su sayacı takılması ve temini işi ihalesi. Doğanşar Köyleri Su Sayacı

Kaynak: Habermetre