Doğanşar'da öğrencilere 235 tablet hediye edildi
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Doğanşar'da öğrencilere 235 tablet hediye edildi

25.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:29
Doğanşar'da öğrencilere 235 tablet hediye edildi

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde "Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında öğrencilere 235 tablet hediye edildi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde "Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında öğrencilere 235 tablet hediye edildi.

Doğanşar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında 235 tablet alındı.

Tabletler, kaymakamlık öncülüğünde "tabletsiz öğrenci kalmasın" sloganıyla gelir durumu gözetmeksizin öğrencilere hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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