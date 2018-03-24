Doğanşar'da Öğrencilerden Afrin Şehitleri İçin Mevlit

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçleri için hatmi şerif ve mevlit okudu.

Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında Doğanşar Çok Programlı Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programda, öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması, mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından dua edildi.

İlçe merkezindeki Yeni Cami'de çok sayıda öğrenci, öğretmen, idareci ve vatandaşın katımıyla gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Recep Eren tarafından da Afrin şehitleri ve operasyonlarda görev alan güvenlik güçleri için dua okundu.

Öğrencilerin milli şuur ve manevi değerler yönünden de gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Erdi Karaca, katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Takçı ve okul idarecilerine teşekkür etti.