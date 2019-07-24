Doğanşar'da beç tavuğu dağıtıldı

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadelede kullanılmak için üretilen "kene savar" lakaplı beç tavuğu, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde vatandaşlara verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "2019 Yılı Beç Tavuğu Dağıtım Programı" kapsamında Doğanşar ilçesinde 100 beç tavuğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan, KKKA hastalığı taşıyan keneler ile mücadele kapsamında dağıtılan beç tavuklarını doğaya salmamaları ve bahçelerinde beslemeleri istendi.

Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, beç tavuklarını Doğanşar ilçesinin farklı köylerinde yaşayan vatandaşlara birer çift ücretsiz dağıttı.

Kaynak: AA