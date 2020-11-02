Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1)
02.11.2020 08:18 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:22
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından yaralı kişinin çıkarılması Çalışmalardan görüntüler İZMİR - Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından yaralı kişinin çıkarılması
Çalışmalardan görüntüler İZMİR - Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı