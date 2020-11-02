Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1)

02.11.2020 08:18 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:22

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından yaralı kişinin çıkarılması Çalışmalardan görüntüler İZMİR - Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından yaralı kişinin çıkarılması

Çalışmalardan görüntüler İZMİR - Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. (1)

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1)
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1)
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1)
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

İlgili Haberler

Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir kişi yaralı çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir kişi yaralı çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir kişi yaralı çıkarıldı (2)
Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir kişi yaralı çıkarıldı (2)
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şafak Sezer Çağla Şıkel Hande Demir
Spor Okan Buruk Erol Bulut Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı (1) - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 08:22:07. #1.14#
title