Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
01.11.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:52
İZMİR'i vuran depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
İZMİR'i vuran depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14'ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI