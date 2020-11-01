Doğanlar apartmanı enkazından acı haberler art arda geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğanlar apartmanı enkazından acı haberler art arda geldi

01.11.2020 20:24 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:28
Doğanlar apartmanı enkazından acı haberler art arda geldi

İZMİR'de, depremde yıkılan binalarında enkazlarında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR'de, depremde yıkılan binalarında enkazlarında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

İlgili Haberler

Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir kişi yaralı çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir kişi yaralı çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir kişi yaralı çıkarıldı (2)
Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir kişi yaralı çıkarıldı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Osman Durmuş Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Demir Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Erol Bulut Gökhan Töre Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğanlar apartmanı enkazından acı haberler art arda geldi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 20:28:47. #1.14#
title