Doğanket'te okul pansiyonunun bodrum katını su bastı
Giresun'un Doğankent ilçesinde yağmur nedeniyle bir lise pansiyonunun bodrum katını su bastı.
09.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:30
Giresun'un Doğankent ilçesinde yağmur nedeniyle bir lise pansiyonunun bodrum katını su bastı.
İlçede etkili olan yağış, Doğankent Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunun bodrum katını su basmasına yol açtı.
Bodrum katında yer alan kazan dairesi ve yemekhanede zarar oluştu.
Suyun tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA