Doğankent'te öğrenciler 23 Nisan'ı şiir okuyarak kutladı
Doğankent ilçesinde ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şiir okuyarak kutladı.
22.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:02
Doğankent ilçesinde ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şiir okuyarak kutladı.
Doğankent İlkokulu'nda öğrenim gören 22 öğrenci, evde ailelerinin yardımıyla video çekti.
Sınıf öğretmeni, öğrencilerin şiir okuduğu görüntüleri bir araya getirerek hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: AA