Doğankent'te "KOP ile Tarladan Sofraya Projesi" Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Belediyesi'nin, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı "KOP ile Tarladan Sofraya" projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Belediyesi'nin, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı "KOP ile Tarladan Sofraya" projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar başladı.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, kurulacak tesis ile tarımsal ürünlerin tarladan alınıp, paketlenerek satışa sunulacağını belirtti.

Sungur, Yozgat ve ilçelerinin özellikle nohut ve mercimek üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "KOP destekli, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığımız proje kapsamında, öncelikle baklagil paketleme tesisi kurmayı planlıyoruz. 3 milyon 180 bin lira bedelli projenin hayata geçmesiyle tarım alanından teslim alınacak ürünler tesiste işlenip, paketlenerek, doğrudan pazara sunulacak. Böylece aracı ortadan kalkacak ve ürünlerimiz tüketiciye daha az maliyetle, ucuza ulaştırılacak." dedi.

Proje ile köylünün, üreticinin yetiştirdiği, ürettiği baklagilleri daha kolay satma olanağı da bulacağını vurgulayan Sungur, çiftçi için pazar, halk için istihdam oluşacağını ifade etti.

Kaynak: AA