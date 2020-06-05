Doğankent'te kan bağışı kampanyası
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılayı Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
05.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:05
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılayı Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden de destek verdi.
Türk Kızılayı Giresun Şubesi Görevlisi Sercan Yılmaz, kampanya kapsamında 60'ın üzerinde bağış yapıldığını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA