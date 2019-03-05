Doğankent'te Eğitim Toplantısı
Doğankent ilçesinde okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Doğankent ilçesinde okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Harşit 15 Temmuz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Doğankent İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin ile okul müdürleri katıldı.
Toplantıda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleşen projeler, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA