Doğankent Kaymakamı Karataş, şehit yakınları ve gazi ziyaret etti
Doğankent Kaymakamı Turan Karataş, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ile gaziyi ziyaret etti.
25.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:02
Doğankent Kaymakamı Turan Karataş, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ile gaziyi ziyaret etti.
Karataş, şehit Polis Memuru Orhan Turan, şehit Jandarma Üst Teğmen Mehmet Alim, Jandarma Çavuş Mehmet Durkaya, şehit Jandarma Onbaşı Ali Topar ve şehit Zeki Kaya'nın yakınları ile gazi Yavuz Gündoğdu'yu evlerinde ziyaret etti.
Kendileriyle sohbet eden ve bayramlaşan Karataş, istekleri ile taleplerini de dinledi.
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Kaynak: AA