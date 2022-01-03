Doğankent beldesi doğal gaza kavuştu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesi, doğalgaza kavuştu.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, AA muhabirine, beldeye doğalgazın gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların konutlarında ve iş yerlerinde doğal gazı rahat bir şekilde kullanabileceklerini ifade eden Sungur, "Doğankentli kadınlar mutfaklarında ve ısınmalarında büyük bir rahatlığa kavuşacak. Cuma günü başlayan gaz açma çalışmaları sıra ile devam ediyor. Önümüzdeki günlerde abonelik işlemlerini tamamlayan herkes doğal gaza kavuşacak ve bu kışı rahat geçirecek." dedi.

Sungur, doğal gazın beldeleri için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Gazın beldemize gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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