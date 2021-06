Doğanın tadını pedal çevirerek çıkarıyorlar

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Doğa Sporları Topluluğu (BODOS) ekibi, birbirinden güzel çeşitli doğa etkinlikleri düzenleyerek kendilerinden sık sık söz ettirmeyi başardılar.

İki yıl önce birkaç kişinin doğada ilk pedal çevirmesiyle başlayan macera, şuan 20 kişilik bir ekiple devam ediyor. Ortak noktaların bisiklet ve doğa olduğunu ifade eden ekibin topluluğun basın temsilcisi Ali Açan, gruba katılan herkesin doğa ve sporu seven insanlar olduğunu söyledi. Açan, "Bozüyük'te bu şekilde aktif bir dernek veya topluluk yoktu. Öyle olunca yalnız olarak bisiklete biniyor ve doğada zaman geçiriyorduk. Birbirimizi bisiklet ve doğa sayesinde sosyal medyadan, bisiklet ve doğa sebebiyle bulduk. Bir kaç kişi olunca bizleri görüp çevremizdeki arkadaşlarımızda bisiklet alıp etkinliklerimize katılmaya başladılar. Böylece daha kalabalık etkinlikler yapmaya başladık. Grubumuzda şu an yaş ortalamamız 35-40 olan 20 kişi yer alıyor. Herkes çalışıyor ve müsait olduğu zamanlarda bir araya gelip bisiklet ve yürüyüş turları yapıyoruz. Çevremizdeki pek çok köy, yayla, şelale, gölet ve kanyonlara gittik. Bazı mağaralara girdik. Doğa bakımından ilçemizi çok şanslı görüyoruz. Bir çok arkadaşımız bisiklet sayesinde etkinliklerimize katılınca 'Bozüyük'te böyle doğal güzellikler olduğunu bilmiyordum' şeklinde kendisini ifade ediyor. Zaman zaman bir kaç günlük kamplı bisiklet turları da yapıyoruz. Yakın zamanda Bozüyük yaylalarından Domaniç yaylalarına 2 gece 3 günlük kamplı bisiklet turu gerçekleştirdik. Salgın süreci bittikten sonra bisiklet ve doğa seven herkesi aramızda görmekten mutluluk duyarız" dedi. - BİLECİK

