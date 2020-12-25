"Doğanın küçük elçileri" Altınyayla Kaymakamı Akköz'ü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Doğanın küçük elçileri" Altınyayla Kaymakamı Akköz'ü ziyaret etti

25.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:22

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Avrupa Birliği (AB) destekli Doğanın Küçük Elçileri Projesi'nde yer alan ilkokul öğrencileri, Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret etti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Avrupa Birliği (AB) destekli Doğanın Küçük Elçileri Projesi'nde yer alan ilkokul öğrencileri, Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret etti.

AB destekli "eTwinning" topluluğu bünyesinde oluşturulan projede yer alan Atatürk İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, proje yürütücüsü Onur Akman, Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Akif Çam ve öğretmenleriyle birlikte Akköz'ün makamına geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akköz, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Akköz, projenin çocuklara küçük yaşta doğa bilincini aşılamak, çevreyi ve kaynaklarını korumayı öğretmek için hayata geçirildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Aslı Tandoğan
Spor Vitor Hugo Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Doğanın küçük elçileri" Altınyayla Kaymakamı Akköz'ü ziyaret etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 12:24:08. #1.15#
title