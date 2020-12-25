"Doğanın küçük elçileri" Altınyayla Kaymakamı Akköz'ü ziyaret etti

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Avrupa Birliği (AB) destekli Doğanın Küçük Elçileri Projesi'nde yer alan ilkokul öğrencileri, Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret etti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Avrupa Birliği (AB) destekli Doğanın Küçük Elçileri Projesi'nde yer alan ilkokul öğrencileri, Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret etti.

AB destekli "eTwinning" topluluğu bünyesinde oluşturulan projede yer alan Atatürk İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, proje yürütücüsü Onur Akman, Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Akif Çam ve öğretmenleriyle birlikte Akköz'ün makamına geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akköz, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Akköz, projenin çocuklara küçük yaşta doğa bilincini aşılamak, çevreyi ve kaynaklarını korumayı öğretmek için hayata geçirildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban