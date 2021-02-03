Doğanın kalbi Kızılırmak Deltası'nda atıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 359 kuş türünün yanı sıra develer, yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası, doğal yaşam zenginliği ile öne çıkıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 359 kuş türünün yanı sıra develer, yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası, doğal yaşam zenginliği ile öne çıkıyor.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası, biyolojik zenginliğiyle hem Türkiye hem de dünya doğal yaşam hayatı için dikkatleri üzerine topluyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nın dünyadaki önemli sulak alanların başında geldiğini vurguladı.

"Samsun'da 359 kuş türünün yanı sıra develer, yılkı atları, balık ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası, kendi alanında dünyanın korunabilmiş en güzel yerlerinden bir tanesi." diyen Topaloğlu, "İlçe olarak, Kızılırmak Deltası'nın güzelliklerinin farkındayız ve doğal yapıyı korumak için sahip çıkıyoruz. Böylesine güzel bir yer olan Kızılırmak Deltası'nı korumak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur." ifadesinde bulundu.

Topaloğlu, Kızılırmak Deltası'nın 21 bin 700 hektarlık alanının sulak alan olduğunu ve RAMSAR sözleşmesi ile korunma altına alındığını aktardı.

Deltanın dört mevsim ayrı bir güzellik sunduğuna işaret eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında doğal özelliklerini kısmen koruyabilmiş en büyük sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası'nın güzelliklerinin farkındayız. Kızılırmak Deltası, dört mevsim ayrı güzelliğe sahip bir yer. Deltadaki yılkı atları, son dönemlerde fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi. Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, develer, kuşlar, mandalar, endemik bitki türleri ve doğal alanlar ilgi görüyor. Alan doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor. Özellikle dünya genelinde yaşanan salgından dolayı uygulanan kısıtlamalar insanları biraz zora soktu. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından bölgeye çok daha fazla ziyaretçi gelecek. Evlerinde bunalan insanların doğal ortamda gezip dinlenebileceği ve doğal güzellikleri görebileceği bir alan burası. Bu nedenle de bu güzellikleri herkesin görmeni istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız