"Doğanın bekçileri" Doğu'da yaban hayatını korumak için karlı arazide iz sürüyor

ERZİNCAN (AA) - Yurtta kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum, Ağrı, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır'da görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, karlı araziler ve soğuk havaya rağmen saatlerce yürüyüp doğada yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besleyip, onları kaçak avcılardan koruyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu söz konusu 8 ilde yaban hayatını ve doğayı korumak için mesai saati gözetmeden çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarında arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgelere ve avlaklara gidiyor.

Ormanlık alanlarda ve kırsalda kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğada yemleme ve besleme çalışması yapan ekipler, aynı zamanda il ve ilçelerdeki avlak alanlarda da kaçak ve usulsüz av yapanların izini sürüyor.

Zaman zaman kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazilerde saatlerce yürüyerek kaçak avcıların peşinden giden ekipler, bitkin ve yaralı buldukları hayvanları da korumaya alıp adeta "doğanın koruyucu bekçiliği"ni yapıyor.

Yaban hayvanlarının dondurucu soğuklarda aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürmesi amacıyla ekiplerin karlı arazilerdeki yolculuğu ve yemleme çalışması Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince drone ile görüntülendi.

"Geçen yıldan bugüne 8 ilde yaklaşık 155 ton yemleme çalışması yaptık"

DKMP 13. Bölge Müdürü Okan Gün, AA muhabirine, Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 130 personel ile av, yaban hayatı, av koruma faaliyetleri, kaçak avcılıkla mücadele, avlanma kotaları, av hayvanlarının belirlenmesi gibi iş ve işleyişlerin takibini yaptıklarını söyledi.

Özellikle kışın yaban hayatını doğal ortamında destekleyip besin ihtiyacının karşılamak için titizlikle çalıştıklarını anlatan Gün, "2020-2021 av döneminde ortalama 135 -140 tonluk yemleme çalışması yapıldı. Yulaf, buğday, arpa, yonca, saman gibi besinlerden oluşan yemleme çalışmasını sivil toplum kuruluşları, fahri av müfettişleri, valilik destekleriyle yürütüyoruz. Geçen yıldan bugüne kadar 8 ilde yaklaşık 155 tonluk yemleme çalışması yaptık. Bu yıl hedefimiz 210 ton." dedi.

Gün, kaçak avcılıkla mücadele ve koruma kontrol av faaliyetlerinde teknolojik imkanlardan faydalandıklarını belirterek, zaman zaman drone ve foto kapan da kullandıklarını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılıkla ilgili konularda eğitici ve bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gün, üniversitelerde sempozyumlar düzenleyip, jandarma personeline yönelik de av sezonu öncesi eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Geçen yıl kaçak avcılara 1 milyon liradan fazla ceza uygulandı

Kaçak avcılıkla mücadelede cezaların caydırıcı nitelikte olduğunu vurgulayan Gün, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz ceza yazıp insanların canını yakmak değil, hedefimiz eğitim ve bilinçlendirme. Bölgede 2021 yılında yapılan kontrol koruma çalışmalarında usulsüz av yaptıkları tespit edilen 326 kişiye toplam 532 bin 223 lira idari yaptırım, bu kişilerden 148'ine ayrıca kurallara aykırı olarak avladıkları 399 yaban hayvanı için 716 bin 324 lira tazminat uygulandı. Bu yıl 44 kişiye 102 bin 440 lira idari yaptırım, 15 kişiye de 16 yaban hayvanı için 133 bin 750 lira tazminat cezası uygulandı."

"Cezalar ve ekiplerin sürekli sahada olması kayıtlı avcı sayısını artırdı"

Okan Gün, idari para cezaları ve aktif şekilde ekiplerin sahada olmasıyla kaçak avcılıkla mücadelede önemli mesafe katedildiğine dikkati çekerek, "Avcılık yapmak isteyenlerin mutlaka belgesi ve sertifikası olmalı. Cezaların ve koruma kontrol faaliyetlerinin 7/24 olmasıyla son yıllarda kayıtlı avcı sayısında ciddi artış gözlendi. Bunda saha ve bilinçlendirme çalışmaları ile para cezalarının önemli katkısı var." ifadelerini kullandı.