Doğanhisar mezbahaya kavuşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Doğanhisar'a mezbaha kazandırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle Doğanhisar'a mezbaha kazandırılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte şehir genelinde hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç duyulan ilçelerde mezbahalar da yaptıklarını dile getirdi. Doğanhisar'da yapımı süren mezbahanın bölgede hayvancılık konusunda önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Başkan Altay, "Üreticilerimiz mezbaha sayesinde kendilerine en yakın yerde hizmet alma imkanına kavuşacak. Hemşehrilerimiz ayrıca yeni mezbahanın tamamlanmasıyla daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kesim yapacak. Önemli kısmı tamamlanan mezbahayı en kısa sürede tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı