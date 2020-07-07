Doğancılar artık lavanta kokuyor Buca Belediyesi'nin Doğancılar'da başlattığı kırsal kalkınma hamlesi köyün kaderini değiştirdi.

Belediye'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle köylülere dağıtılan binlerce lavanta, bugünlerde hasada hazırlanıyor.Üreticiler, lavantaları işleyerek gelir elde etmenin yanında, köy turizmini geliştirerek kente göçü engellemeyi hedefliyor.

Buca'da tarımsal üretimi arttırmayı ve alternatif gelir kaynakları yaratarak kırsal kalkınmayı hedefleyen Buca Belediyesi, üreticiyle el ele vererek köylerin kaderini değiştiriyor.

Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Doğancılar Köyü'nde32 bin lavanta fidesi dağıtımı yapan Buca Belediyesi, bölgeyi hem üretim hem de turistik açıdan kalkındırmayı hedefleyen projede hasat yapmaya hazırlanıyor.

İLK HASAT BAŞLADI

Belediye tarafından dağıtılan lavantaları tarlalarından bahçelerine kadar her yere eken Doğancılar sakinleri, hasadına gün saydıkları lavantanın köy için alternatif bir geçim kaynağı olduğunu vurgularken, hasat ettikleri ürünlerin yağını çıkararak esans, sabunu ve kolonya gibi ürünler elde edeceklerini söylüyor.

OVANLAR BALLA DOLDU

Üretimin köyün kaderini değiştirdiğini ifade eden üreticiler; lavantanın hem alternatif geçim kaynağı olduğunu hem de köyün dört bir yanında boy veren ürünlerin arılar için besin deposu görevi görerek kovanları balla doldurup, kalitesini de arttırarak arıcılık üretimini geliştirdiğini belirtiyor.

TURİZİMLE GÖÇÜ ENGELLEMEK İSTİYORUZ

Çalışmadan köylüler olarak memnun olduklarını ifade eden Doğancılar Mahalle Muhtarı Nebahat Coşkun, "Amacımız yükselmek, köyümüzü turizme açmak. Günlük turlarla burada bir turizm alanı yaratmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda köyümüz çok fazla göç veren bir köy. Bu lavanta projesiyle kırsalda gelir elde ederek özellikle köylü gençlerimizin de burada kalmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler