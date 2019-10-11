Doğançay Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı

11.10.2019 11:20

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Doğançay Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete açıldı.

Doğançay Mahallesi'ndeki törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Geyve Kaymakamı İlyas Memiş, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, ilçe savcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Memiş, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e başarılar diledi.

Doğançay'ın ilçenin en eski yerleşim yerlerinden olduğunu anlatan Memiş, bölgenin doğal güzellikleriyle de ön plana çıktığını kaydetti.

Bölgeden D-650 Sakarya-Bilecik kara yolunun geçtiğini anımsatan Memiş, "Yol güvenliğinin ve kontrollerinin de yoğun olarak yapıldığı bir nokta burası. İnşallah karakolumuz, Geyve boğazının güvenliğini sağlama ve yaklaşık 10 ilin kullandığı kara yolunun kontrolünü daha iyi sağlama noktasında katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Geyve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Abdurrahman Evin de ilçenin mülki sınırlarının geniş olması ve asayiş olaylarına müdahalelerde gecikmelerin yaşanması, sanayi bölgesine yakınlığından dolayı nüfusun artması nedeniyle D-650 Sakarya-Bilecik kara yolu nedeniyle Doğançay Karakol Komutanlığının tekrar açıldığını aktardı.

Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 65 mahallenin bulunduğunu belirten Evin, bu mahallelerden 15'inin Doğançay Karakol Komutanlığı sorumluluk alanına dahil edildiğini bildirdi.

Bölgede yaklaşık 7 bin vatandaşın yaşadığını anlatan Evin, "Karakolun sorumluluk alanında 13 kilometre D-650 kara yolu, 102 kilometre mahalle yolu olmak üzere toplam 115 kilometre yol bulunmaktadır. Sorumluluk alanın kuzeyden güneye 12 kilometre, doğudan batıya 9 kilometre uzunluğunda olup toplam 95 kilometrekarelik alanı kapsamaktadır. Bugünden itibaren Doğançay bölgesine hizmet etmeye başlayacak olan karakol, halkın huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması faaliyetlerini azimle yapma gayretinde olacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Nayir ve diğer katılımcılar tarafından karakolun açılış kurdelesi kesildi.

Vali Nayir ve beraberindekiler daha sonra karakolu inceledi.

Kaynak: AA