Doğanbeyli kadınlardan girişimcilik örneği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğanbeyli kadınlardan girişimcilik örneği

Doğanbeyli kadınlardan girişimcilik örneği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinde Kadınlara Yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu'nu tamamlayan Doğanbeyli kadınlar, girişimcilik örneği göstererek atölye kurdu.

Aydın'ın Söke ilçesinde Kadınlara Yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu'nu tamamlayan Doğanbeyli kadınlar, girişimcilik örneği göstererek atölye kurdu.

Geçtiğimiz yıl, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İş-Kur İlçe Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde düzenlenen istihdam garantisiz Balık Ağı Örme Kursu'nu tamamlayan kadınlar girişimcilik örneği gösterdi. 150 saatlik kursun ardından sertifikalarını alan Doğanbeyli kadınlar, ağ örme çalışmalarını yürütmek ve kazanç sağlamak amacıyla köylerinde, balık ağı örme atölyesi kurdu. Kurulan atölyede sipariş alarak balık ağı ören kadınlar hem aile ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. - AYDIN

Doğanbeyli kadınlardan girişimcilik örneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Liseliler, 1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
Liseliler, 1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Marcao Cristiano Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Doğanbeyli kadınlardan girişimcilik örneği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 09:55:36. #1.15#

title