Doğanbey'de Asansörler Geçici Olarak Yeniden Açıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Doğanbey Toplu Konutları'nda can güvenliği sebebiyle hizmet dışı bırakılan asansörlerin bina yöneticilerinin revizyon taahhüdü vermeleri üzerine geçici olarak açıldığını söyledi.



Başkan Dündar, Doğanbey Toplu Konutları'ndaki asansörlerin yıl boyunca yapılan denetimler sonucu mühürlenmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Hizmete sunulacak asansörlerin tescili, yıllık periyodik kontrollerini yapma ve gerektiğinde hizmet dışı bırakma görevinin kanunla belediyelere verildiğini ifade eden Dündar, "Ülkemizde asansör kazaları sebebiyle sık sık üzücü olaylar yaşanabiliyor. Bu kazaları önlemek için belediye olarak denetimlere önem veriyoruz. Belediyemizce asansör denetimleri, yetkili firma tarafından yılda bir kez zorunlu olarak yapılıyor. Denetime tabi tutulan asansörler, kullanıma uygun bulunmadıkları takdirde denetim firması tarafından revizyon çalışması yapılarak uygun hale getirilmesi için bina yönetimlerine süre verilip süre, sonunda uygun hale getirilmeyen asansörler hizmet dışı bırakılıyor" dedi.



Doğanbey Toplu Konutları'ndaki 23 blokta bulunan asansörlerin 2017 yılının Ocak ayında yetkili firma tarafından yapılan ilk denetimlerde kullanıma uygun olmadığının tespit edildiğini belirten Dündar, "Bu konuyla ilgili olarak bina yöneticilerine rapor halinde bilgi verilmiştir. Verilen kanuni süre sonunda sadece 2 blokta 5 adet asansör kullanıma uygun hale getirilmiştir. Değişik zamanlarda yapılan denetimlerde uygun hale getirilmeyen asansörler hizmet dışı bırakılmış ve akabinde ilgili yönetimler belediyemize başvurarak izin talebinde bulunmuşlardır. Birçok kez süre verilerek asansörlerin kullanıma uygun hale getirilmesi istenmiştir. Ancak, bina yönetimlerinin duyarsızlığı ile bu süreler sonunda da asansörler kullanıma uygun hale getirilmediğinden, can güvenliği göz önüne alınarak asansörler hizmet dışı bırakılmıştır. Bina yöneticilerinin, asansörlerde revizyon çalışması taahhüdü vermeleri üzerine asansörler, ek süre verilerek açılmıştır" diye konuştu.



Başkan Dündar, son zamanlarda yaşanan asansör kazaları neticesinde ilçe genelinde vatandaşların can ve mal kayıplarını önlemek maksadıyla Osmangazi Belediyesi tarafından yıl içinde 3 bin 640 adet asansörün denetlendiğini ve kullanıma uygun olmayan 519 asansörün hizmet dışı bırakıldığını sözlerine ekledi. - BURSA