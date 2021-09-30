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Doğan ve Cedit'e yeni merdiven

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Doğan ve Cedit'e yeni merdiven

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Doğan Mahallesi 12. sokak ve Cedit Mahallesi Maslak Sokakta vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına beton merdiven çalışması gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Doğan Mahallesi 12. sokak ve Cedit Mahallesi Maslak Sokakta vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına beton merdiven çalışması gerçekleştirdi.

İzmit'in hem merkezinde, hem de kırsal bölgelerinde vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Doğan Mahallesi ve Cedit Mahallesi'nde merdiven yapım çalışması gerçekleştirdi. 7'den 70'e tüm bölge sakinlerinin rahatlıkla kullanabilmesi adına dizayn edilen merdivenlerin yapım çalışması kısa sürede tamamlandı.

Yapılan fizibilite çalışmalarının yanı sıra vatandaşların ilettiği talepler doğrultusunda programını belirleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Doğan Mahallesi 12. sokakta merdiven ve korkulukları tamamladıktan sonra Cedit Mahallesi Maslak Sokakta da 20 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde beton merdiven yapımına başladı. - KOCAELİ

Doğan ve Cedit'e yeni merdiven

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