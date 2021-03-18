Doğan: "Tarlalardan alınan emlak vergileri kaldırılmalı"
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Doğan: "Tarlalardan alınan emlak vergileri kaldırılmalı"

18.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:33
Doğan:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2012 yılında çıkarılan yasa ile çiftçilerin tarım arazilerinden ilk 5 yıl muaf olmak üzere 2017 yılından itibaren alınmaya başlanan emlak vergisinin üreticiyi zor durumda bıraktığını ve bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2012 yılında çıkarılan yasa ile çiftçilerin tarım arazilerinden ilk 5 yıl muaf olmak üzere 2017 yılından itibaren alınmaya başlanan emlak vergisinin üreticiyi zor durumda bıraktığını ve bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, çiftçinin üretim yaparken girdi maliyetlerinden dolayı sıkıntı çekmekte olduğunu belirterek, "Birçok zorlukla mücadele eden çiftçinin yükü emlak vergileriyle daha da artmaktadır dedi. İnsanlık tarihi boyunca tarım en önemli sektör olmuştur. Önemi hiçbir zaman azalmamış ve aksine artmış ve artmaya devam etmektedir. Dünyanın her yerinde de çiftçi ve üretici destekleri hız kesmeden devam etmektedir. Maalesef ülkemizde çiftçilerimiz zor şartlar altında üretim yapmaya çalışmaktadır" dedi.

Adana'nın tamamında, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandığı arazilerden belediyelerin emlak vergisi aldığını belirten Doğan, "Çiftçilerimiz zaten ürettiği ürünün vergisini ödüyor. Belediyelerin tarım arazilerine veya üretici çiftçilerimize hizmeti bulunmamaktadır. Arazide emlak varsa vergi elbette alınmalı fakat köylerde imara açılan ama hala üzerinde üretim yapılan, yolun ve inşaatın olmadığı alanlardan bu verginin alınması çiftçilerimiz üzerinde ayrıca bir yük oluşturmaktadır. Cefakar çiftçilerimiz birçok sıkıntı ile uğraşmakta ve her geçen gün artan borç yüküyle mücadele etmektedir. Ekstra maliyetlerin de oluşmasıyla üretimden vazgeçmek zorunda kalan çiftçilerimiz, arazilerini satmak istediklerinde bile karşılarına emlak borcu engeli çıkıyor. Birçok sektör olmadan yaşayabiliriz ama tarım olmadan, toprak olmadan yaşamamız asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Bakanlığımızın konu ile ilgili desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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