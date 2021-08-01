Doğan Subaşı kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Doğan Subaşı hayatı ve biyografisi!
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Doğan Subaşı kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Doğan Subaşı hayatı ve biyografisi!

Doğan Subaşı kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Doğan Subaşı hayatı ve biyografisi!
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Gündemde yer alan haberlerin ardından merak edilen isimler arasında Doğan Subaşı da yer alıyor. Bu kapsamda Doğan Subaşı kimdir? Doğan Subaşı hangi belediyenin başkanı? Doğan Subaşı kaç yaşında, nereli?

Doğan Subaşı kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

DOĞAN SUBAŞI KİMDİR?

1966 yılında Susurluk'ta doğdu. İlkokul ve ortaokulu Susurluk'ta, liseyi İstanbul'da okudu. 1988'de KHO İşletme Bölümü'nden, 1994'te A.Ü. Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi'nde "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" yüksek lisansı programına devam etti. 1996'dan itibaren havayolu, turizm ve taşımacılık şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Doğu Avrupa ülkelerinde yönetici ve yatırım danışmanı olarak çalıştı. 2000'den bu yana serbest avukatlık yapıyor. Birgün, Cumhuriyet ve Yurt gazetelerinde siyasi analiz yazıları kaleme aldı.

İngilizce ve Rusça biliyor.

17 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyor, evli ve bir çocuk babası.

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