Doğan Medya'nın Satışı İçin Görüşmeler Başladı
Doğan Holding, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren ortaklıklarının Demirören Holding'e finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden satışı ve devri konusunda görüşmelere başlandığını bildirdi.
Doğan Holding, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren ortaklıklarının Demirören Holding'e finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden satışı ve devri konusunda görüşmelere başlandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com