Doğan Holding CFO'luğuna Bora Yalınay atandı

Yalınay, 29 Temmuz 2019 tarihi itibariyle CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Holding bünyesindeki görevine başladı.

60 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Doğan Holding büyüme, verimlilik ve yenilikçilik odaklı çalışmalarına devam ediyor. Grubun büyüme stratejileri doğrultusunda, özellikle risk ve denetim konularına odaklanmak üzere Grubun CFO'su Ahmet Toksoy, geçtiğimiz Nisan ayında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı. Yeni isim atanana kadar CFO'luk görevini de sürdüren Toksoy, bugün itibari ile CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini, uluslararası ve halka açık yerel ve uluslararası şirketlerde 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Bora Yalınay'a devrediyor.

1997 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Bora Yalınay,kariyerine aynı yıl Deloitte İstanbul ofisinde başlamış ve en son kıdemli müdür pozisyonunda bulunarak, 2000 ve 2002 yılları arasında Deloitte Kanada ofisinde de görev yapmıştır.

Yalınay, 10 yılı aşkın denetim tecrübesinden ve 1 senelik bir Yaysat mali kontrol deneyiminden sonra, 2009 yılında Yıldız Holding Grup Finansal Kontrol Genel Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. 2010 ve 2016 yılları arasında Ülker Bisküvi CFO'su olarak görev yapmış, 2010 yılında şirketin yeniden finansal yapılanma ile başlayan sürecinde birçok şirket satın alması, şirket satışı ve şirket birleşmeleri projelerini yürütmüş, 1 milyar ABD doları değerinde yurtdışı finansman projelerini tamamlamış, 2013 yılında ikincil halka açılma sürecine liderlik etmiştir. 2015-2016 yılları arasında ise Ülker Bisküvi'nin Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Romanya, Kazakistan, Lübnan ve Pakistan operasyonlardan sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görevi esnasında, altı farklı coğrafyada 200'den fazla mali işler uzmanından oluşan bir ekibi yönetmiştir. Ülker'deki görevi kapsamında, Yıldız Holding'in merkezi satın alma şirketinin mali operasyonlarını da yönetmiştir.

Uzman olduğu alanlar arasında finansal yeniden yapılandırma, yatırımcı ve analist ilişkileri, finansman, halka arz, maliyet optimizasyonu, finansal planlama ve analiz gibi alanlar yer alan Bora Yalınay, en son 2016-2019 yılları arasında Gürallar Grubu'nun CFO'su olarak görev almış ve Grup'un ilk yurt dışı finansman ve yurt dışı büyüme projelerini yürütmüştür.

SMMM belgesi sahibi olan Yalınay, iyi derecede İngilizce bilmektedir ve bir çocuk babasıdır.

Ahmet Toksoy ise Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve farklı komitelerdeki görevlerini sürdürmeye devam edecektir.

Kaynak: Bültenler