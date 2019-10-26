Doğan her bebek için bir fidan dikiliyor

26.10.2019 15:50

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından "Her Bebek İçin Bir Fidan Projesi" kapsamında doğan her bebek için 600 fidan dikildi.

Fidan dikiminin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, kentteki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen bebekler için "Kent Ormanı" oluşturuldu.

Hastanenin acil servisi önündeki arazide oluşturulan alanda doğan her bebek için ve 2011'de kentte meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısında fidan dikildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, bebeklerin artık fidanlarla büyüyerek vatanına ve milletine hayırlı birer evlat olacaklarını söyledi.

"Proje çok anlamlı"

Bilmez, 2011'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler için de fidan dikildiğini ifade ederek, "Proje çok anlamlı. Bu sayede hastanemiz güzel bir parka kavuşmuş olacak. Hasta yakınları burada vakit geçirebilecekler. Bizler de il dışından gelen hasta yakınları için bir konuk evini burada hayata geçireceğiz. Ağaç konusunda en yoksul illerden biriyiz. İnşallah böyle projelerle bu açığı da kapatırız." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da çevreyi ve yeşili birinci sıraya koyan bir anlayışla hizmet ettiklerini belirterek, "Maalesef şehirleşmeyi betonlaştırmak olarak anladık. Şehirleşmek betonlaşmakla bütünleşti. Kentsel dönüşümlerle bunu çözmeye çalıştık ama başaramadık. Bizler de yeşil Edremit'i daha da yeşil yapacağız. Çocuklarımızdan başlayarak yeşil anlayışını, doğayla iç içe yaşamayı hep beraber öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA