Doğan: "Hedefimiz güzel bir Çarşamba"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğan: "Hedefimiz güzel bir Çarşamba"

14.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:39
Doğan:

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Fen İşleri Müdürlüğü ve SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile beraber ilçedeki kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Fen İşleri Müdürlüğü ve SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile beraber ilçedeki kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Doğan, ilçedeki alt yapı sorunu çalışmalarına temmuz ayı itibarıyla başlayacaklarını açıkladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Fen İşleri Müdürlüğü ve SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sarıcalı Mahallesi Güven Sokak'ta devam eden yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı

Hedef güzel bir Çarşamba

Yapılan incelemeler sonrasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnşallah ilçemizin tümüne ait alt yapı çözümleri için temmuz ayında start vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz alt yapı ve üst yapısıyla daha güzel bir Çarşamba" ifadelerini kullandı - SAMSUN

Doğan: 'Hedefimiz güzel bir Çarşamba'
Doğan: 'Hedefimiz güzel bir Çarşamba'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Birol Güven Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğan: "Hedefimiz güzel bir Çarşamba" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 17:40:40. #1.16#
title