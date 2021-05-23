Doğan: "Ham karpuz milli ekonomiye zarar"
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Doğan: "Ham karpuz milli ekonomiye zarar"

Doğan: 'Ham karpuz milli ekonomiye zarar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, olgunlaşmadan hasat edilen karpuzun milli ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, olgunlaşmadan hasat edilen karpuzun milli ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Başkan Doğan, ham karpuz konusunda tüccarı uyararak, "Adana karpuzu rengiyle, tadıyla, kokusuyla, aromasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir karpuzdur. Biz bu karpuzu tescillemek için 2017 yılından bu yana uğraştık ve en sonunda bu sene karpuzu tescilledik. Adana karpuzu artık bir marka oldu ve bu karpuzun korunması amacıyla ham kırılmamalı. Bizler vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla karpuz yesin diye önlemler alıyoruz ancak yine de bazı tüccarlar karpuzu olgunlaşmadan hasat ediyor. Buda milli ekonomiye bir zarar veriyor. Bu ham karpuzlar nedeniyle fiyatlar düşüyor. Geçen günlerde 3 buçuk lira olan karpuzun kilogram fiyatı 2 liraya kadar geriledi" diye konuştu.

Karpuzun genetik büyüklüğe erişmiş olmadan hasat edilmemesi gerektiğini belirten Doğan, "Karpuzun sapındaki kulakçık yaprağının sararmış ve kurumuş, üzerindeki tüycüklerin dökülmüş olması gerekir. Karpuzun dala bağlandığı sapın incelmiş olması ve güneş gören üst tarafının hafiften parlak bir ayna yapması gerekiyor. Bunlar karpuzun tarladaki yetişme kriteri. Bu konuda Adana Valimiz Süleyman Elban'ın da hassasiyet göstereceğine, gerekli talimatları vereceğine inanıyoruz" dedi. - ADANA

Doğan: 'Ham karpuz milli ekonomiye zarar'
Doğan: 'Ham karpuz milli ekonomiye zarar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Doğan: "Ham karpuz milli ekonomiye zarar" - Haberler Ekonomi
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