Doğan Gazetecelik İştiraki Öncü Girişim Paylarının Satışı

Doğan Gazetecilik AŞ, iştiraki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'deki 20 milyon adet Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdinde kaydileşmiş bulunan tamamı nama yazılı paylarının, İlke Turistik Yatırımlar AŞ'ye satılmasına karar verdiğini duyurdu.

Doğan Gazetecilik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Sermayesine yüzde 25 oranında iştirak etmiş olduğumuz tamamen ödenmiş 80 milyon TL çıkarılmış sermayesi bulunan iştirakimiz Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de sahibi bulunduğumuz, beheri 1 TL itibari değerdeki, 20 milyon adet Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdinde kaydileşmiş bulunan tamamı nama yazılı paylarının, şirketin 31 Mart tarihli öz kaynak değeri üzerinden, beher pay yaklaşık 0,31813 dolar değer üzerinden toplam 6 milyon 362 bin 651,23 dolar bedel karşılığında, İlke Turistik Yatırımlar AŞ'ye satılmasına karar vermiştir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu işlem, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ arasında imzalanan 6 Nisan tarihli 'Hisse Satış Sözleşmesi' kapsamında yapılan pay senedi satışı ve devir işlemi olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 'Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin 'Önemlilik Kriteri' başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalmaktadır."