Doğan Erdoğan Trabzonspor'da

Trabzonspor, Doğan Erdoğan iile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende yeni transfer Doğan Erdoğan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

DOĞAN: HAYIRLI OLSUN

Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan tören sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün genç ve yetenekli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Uzun süredir takip ettiğimiz, futbol ve sosyal hayattaki karakterine güvendiğimiz, takımımızda olduğu için de çok mutlu olduğumuz bir futbolcuyu Trabzonsporumuza kazandırdık. İnşallah Doğan da beklentilerin de üzerinde çok iyi performans sergileyerek camiamıza yakışan bir dönem geçirecektir. Hem kulübümüz hem de Doğan için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ERDOĞAN: Teşekkür Ederim

Türkiye'ye ve Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Doğan Erdoğan, "Öncelikle vatanıma, Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Trabzonspor'a gibi büyük bir camiaya geldiğim için de daha çok mutluyum. Yeni sezonda elimden geleni yapıp Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak istiyorum. Daha önce de altyapılardayken 6-7 sene önce Trabzon'a gelmiştim, burada çok top koşturmuştum. Buraya yabancı değilim, biraz değişmiş ama havası hala aynı. Bir Karadeniz çocuğu olarak burada olmak beni çok mutlu ediyor. Takımdaki arkadaşların çoğu benim arkadaşım. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür hepsi milli takımdan arkadaşım. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.





Kaynak: DHA

- Trabzon