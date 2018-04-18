Doğan, "Daha Çok Pişmaniye Üretilip Satılmalı"

KOCAELİ(İHA) – İzmit Pişmaniyeciler Derneği Başkanı Mustafa Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Celal Balkaya, Önder Akbaş, Çiğdem Akbaş, Yaşar Üçcan ve Kenan Seyrek, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret ettiler.

Başkan Doğan'ın makamında gerçekleşen ziyarette pişmaniye sektörüyle ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan İzmit Pişmaniyeciler Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Başkan Doğan'ın kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek, "Başkanımız her zaman bizlerin en büyük destekçimizdir. En zor dönemimizde bize sahip çıktı. Kendisini liderimiz olarak görüyoruz. Katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Pişmaniyeyi, Türkiye genelinde nasıl daha aktif hale getirebiliriz konusunda başkanımızın fikrini almak istedik. İzmitli pişmaniyeciler olarak bir dernek altında toplandık. Böylece daha güçlü, daha hızlı daha dinamiğiz. Belediye Başkanımızın fikirleri, önerileri bizler için çok önemli" dedi.

Göreve geldikleri ilk günden beri pişmaniye sektörünün gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Doğan ise, "Pişmaniye için 9 yıldır çok güzel faaliyetler yaptık. Unutulmaya yüz tutmuş pişmaniyenin tekrar canlanması için festivaller yaptık. Pişmaniyenin Dünya rekorlar kitabında yer almasını sağladık. Şarkısını yaptırıp klip çektirdik, patentini alıp, heykelini yaptık. Merdiven altı pişmaniye üretiminin önüne geçmek için çalışma yaptık. Pişmaniye sektöründe halen istediğimiz yerde olduğumuzu düşünmüyorum. Daha fazla üretim, daha fazla tüketim olması lazım. Pişmaniyeciler çarşısı konusunda da istediğimiz noktada değiliz. İstediğimiz ticari şartları yerine getirebilecek, belediyemize ya da kamuya ait yer sorunu olması nedeniyle bu proje hayata geçirilemedi. Bunu özel mülkiyetle, toplu olarak kooperatif ya da dernek çözebilirse biz de her türlü desteği sağlarız. Pişmaniyeciler çarşısı ile pişmaniyeyi daha çok tanıtıp, daha çok üretimini sağlayabiliriz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ