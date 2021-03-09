Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

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- Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Otopsi raporunda aort yırtılmasına bağlı öldüğü kaydedildi Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu.

- Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Otopsi raporunda aort yırtılmasına bağlı öldüğü kaydedildi

İSTANBUL - Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan otopsi raporunda ölümün aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm olduğu kaydedildi.

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu (83), Beşiktaş Akaretler'deki evinde 16 Şubat tarihinde ölü bulunmuştu. Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenmişti. Alınan ifadelerle görüntülerin uyumlu olduğu, şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumunca otopsi raporu hazırlandı. Raporda Cüceloğlu'nun ölümünün aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR