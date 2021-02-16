Son dakika haberi! (Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi! (Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

16.02.2021 19:04 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:10
Son dakika haberi! (Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre ÜNLÜ psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu.

ÜNLÜ psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunan ve bir süre önce anjiyo olan Cüceloğlu'nun ilk belirlemelere göre düşme sonucu öldüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında eve gelen yardımcı kadın, ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nu çalışma odasına girdiğinde, burnundan kan gelmiş şekilde yerde yüzüstü yatarken buldu. Cüceloğlu'nu o şekilde gören yardımcının çığlık atması üzerine komşuları daireye koştu. Komşuların haber vermesinin ardından gelen sağlık görevlileri psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sırasında dışarıda olan eşi Yıldız Cüceloğlu ile kızı da komşularının haber vermesi üzerine eve geldi.

Polis, savcı gözetiminde olay yerinde incelemelerde bulunurken, Doğan Cüceloğlu'nun düşme sonucu ölmüş olabileceği belirtildi. Kalp rahatsızlığı bulunan ve bir süre önce anjiyo olan psikolog ve yazar Cüceloğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

"BU ÜLKEYE BIRAKTIĞI ÇOK GÜZEL ESERLER VAR"Ölüm haberini alan yakınları ve tanıdıkları yazarın evine gelerek Doğan Cüceloğlu'nun eşi ve kızına taziyelerini sundu.eve gelerek taziyelerde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, "Bu ülkeye bıraktığı çok güzel eserler var. Son yazdığında 'Ölüm en güzel öğretmendir' demişti. Gerçekten çok kıymetli. Sevenlerine ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi. Cüceloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Bakan, "Daha önce de kalple ilgili bir takım sıkıntıları olmuş eşinin dediğine göre şu anda adli tıpa da gitti" diye konuştu.Aileyi ziyaret edenler arasında bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Ülkemizin çok önemli bir değerini kaybettik. Beşiktaş'taki komşumuzu kaybettik. Acısını yaşıyoruz hep beraber. Hepimizin başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Ölüm nedeni araştırılıyor. Düşmeye bağlı olduğu gözüküyor. Emniyetten arkadaşlar buradalar. Ülke olarak baş sağlığı diliyorum" diye konuştu. 

Eğitimci ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel ise "Çok değerli bir insandı kaybı gerçekten hepimizi çok üzdü. Allah mekanını cennet etsin. Ben de arkadaşlar vasıtasıyla haberdar oldum. Eşi çok perişan durumda tabi, konuşacak durumda değil. Kendisiyle yakın zamanda görüşmüştük. Türkiye'nin kaybı. Ezberleri bozan, önemli tespitler yapan Türkiye'ye çok şey katan birisiydi" dedi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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