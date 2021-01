Doğan Cüceloğlu'dan anlamlı ve güçlü bir yaşam için tavsiyeler

Doğan Cüceloğlu yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikayeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri… Türkiye'de doğup büyümüş biri olarak, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen pek çok eser kaleme aldı. Fakat bir de söylenmemiş olanlar var, yazılmamış olanlar... Kendi hayalleri, ümitleri, başarıları-başarısızlıkları; kısacası o çok üretken ve çalkantılı hayatının damıtılmış hali… Bir hayat muhasebesi ve hayatının her anına ilmek ilmek işlediği dersler… Var mısın? her bir bölümü, her bir cümlesi ile herkesin kendinden bir şeyler bulacağı, insana dair bir tanıtım kılavuzu.

Deniz Bayramoğlu

"Bana göre hayatın anlamı 'kes¸if'tir. Hayat bir kes¸if yolculugˆudur. Neyi kes¸fedeceksin? Öncelikle özünü, kendini," diyen Cüceloğlu, birey olmak, ekip olmak, sorumluluk almak ve yaşamın anlamını inşa etmek üzerine çok kıymetli anekdotlar sunuyor. Doğarken getirdiğimiz potansiyelin farkına varıp onu geliştirmenin öneminden bahsediyor. En önemlisi de biz 21. yüzyıl insanlarının yaşadığı çıkmazlara dokunuyor: İnsan kendini nasıl keşfeder? Zor günleri, umutsuzluğu nasıl aşarız? Hayatın anlamı nedir? Nasıl ayağa kalkarız? Yaşam neleri ödüllendirir? "Biz" olmak için neler yapılmalıdır?

Rehber niteliğindeki bu çalışmayla ömürlük bir macera, altını çize çize okuyacağınız anekdotlar ve uzun bir keşif yolculuğu sizi bekliyor.

Var mısın?

Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

DOĞAN CÜCELOĞLU (Söyleşi: Deniz Bayramoğlu)

320 sayfa

Kronik Kitap

